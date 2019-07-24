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Biri gri kategoride 2 terörist ikna ile teslim oldu

VAN'da, jandarma ekiplerince, yapılan çalışmalarda, biri gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist ikna edilerek, teslim oldu.  İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının...

Biri gri kategoride 2 terörist ikna ile teslim oldu
VAN'da, jandarma ekiplerince, yapılan çalışmalarda, biri gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist ikna edilerek, teslim oldu. 
İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Van Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, BTÖ mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, biri gri kategoride olmak üzere 2 BTÖ mensubunun, 21 Temmuz 2019 tarihinde, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

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