Biri 70 yaşındaki 2 gasp şüphelisi tutuklandı

BURSA'nın İznik ilçesinde Mustafa T.’nin (70), 3 bin lirasını gasp eden Burhanettin Kalmalar (70) ve Tekin Elitaş'ı (41), polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İznik ilçesinde Kırandere Köprüsü mevkiinden bisikletiyle evine gitmekte olan Mustafa T.’yi iki kişi durdurdu. Mustafa T.'yi tehdit eden 2 kişi, 3 bin lirasını alarak kaçtı. Bu sırada olay yerinde devriye gezen polis, şikayet üzerine şüpheliler Burhanettin Kalmalar ve Tekin Elitaş'ı Hocaköy Mahallesi'nde yakaladı. Burhanettin Kalmalar'ın gasp suçundan girdiği cezaevinde yeni çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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