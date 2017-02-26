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Birecik’te silahlı kavgada ölen anne ve oğlu toprağa verildi

ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi’nde, iki grup arasında dün gece çıkan kavgada yaşamını yitiren 3 kişiden 54 yaşındaki Hatice Akbaş ile oğlu 23 yaşındaki İbrahim Akbaş'ın cenazeleri toprağa verildi. İlçeye bağlı Mezra Mahallesi'nde...

Birecik’te silahlı kavgada ölen anne ve oğlu toprağa verildi
ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi’nde, iki grup arasında dün gece çıkan kavgada yaşamını yitiren 3 kişiden 54 yaşındaki Hatice Akbaş ile oğlu 23 yaşındaki İbrahim Akbaş'ın cenazeleri toprağa verildi.
İlçeye bağlı Mezra Mahallesi'nde dün gece geç saatlerinde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Hatice Akbaş ile oğlu Halil Akbaş ve yakınları Halil Begit'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edildi. Birecik’e getirilen 3 kişiden anne ve oğlu için Mezra Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve oğlunun cenazeleri, burada kıldırılan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
Cenaze töreni sırasında jandarma tarafından, mezarlıkta ve mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgada hayatını kaybeden Halil Begit’in cenazesinin ise yarın Karşıyaka Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

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