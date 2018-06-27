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Birecik’te akraba kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, husumetli akraba aileler arasında çıkan kavgada Abdulkadir Erdoğan, kardeşi Yusuf ile yengesi Fatma'yı tabancayla yaralayıp, yeğeni İbrahim Halil Erdoğan'ı (28) öldürdü.  Olay,...

Birecik’te akraba kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, husumetli akraba aileler arasında çıkan kavgada Abdulkadir Erdoğan, kardeşi Yusuf ile yengesi Fatma'yı tabancayla yaralayıp, yeğeni İbrahim Halil Erdoğan'ı (28) öldürdü. 
Olay, gece saatlerinde, Kural Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında ailevi nedenlerden husumet bulunduğu belirtilen Abdulkadir ile Yusuf Erdoğan kardeşler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Abdulkadir Erdoğan, yanındaki tabancayla ateş açtı. Abdulkadir Erdoğan'ın tabancasından çıkan kurşunlar, kardeşi Yusuf, yengesi Fatma ve yeğeni İbrahim Halil Erdoğan'a isabet etti. Yaralanan 3 kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan, Gaziantep'te eczacılık yapan İbrahim Halil Erdoğan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayı duyup, hastaneye gelen Erdoğan ailesinin yakınları, ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Olay sonrası kaçan Abdulkadir Erdoğan ise jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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