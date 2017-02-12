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Birecik'te tuzakla keklik avlayan 3 kişiye para cezası

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, çığırtkan keklik kullanılarak tuzakla keklik avlayan 3 kişiye, jandarma tarafından 4 bin 742 lira para cezası kesildi. Çiçekalan- Duyduk bölgesinde kaçak keklik avı...

Birecik'te tuzakla keklik avlayan 3 kişiye para cezası

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, çığırtkan keklik kullanılarak tuzakla keklik avlayan 3 kişiye, jandarma tarafından 4 bin 742 lira para cezası kesildi.
Çiçekalan- Duyduk bölgesinde kaçak keklik avı yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı 27 V 7698 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılana aramada otomobilin bagajında keklik avlamada aldatma olarak kullanılan tahta kafes içinde 4 çığırtkan keklik, 2 demir telli tuzak ele geçirildi. Keklik ve tuzak malzemelere el koyan jandarma ekipleri, otomobilde bulunan R.İ., A.K., ve V.O. isimli kişilere toplam 4 bin 742 lira para cezası kesti.

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