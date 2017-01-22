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Birecik'te çizgili sırtlan kazada telef oldu

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde, kimliği belirsiz sürücünün kullandığı aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu. Kaza dün gece Suruç- Birecik karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz...

Birecik'te çizgili sırtlan kazada telef oldu

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde, kimliği belirsiz sürücünün kullandığı aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu.
Kaza dün gece Suruç- Birecik karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen araç, yolun karşısına geçen çizgili sırtlana çarptı. Sırtlan telef olurken, kimliği belirsiz sürücü aracıyla kaçtı. Soyu tükenen canlılar arasında gösterilen ve bölgede 2013 yılında görülmeye başlanan çizgili sırtlanın ölümüne yol açan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.
Nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan ve koruma altına alınan çizgili sırtlan, Şanlıurfa’da genellikle Halfeti ile Birecik ilçelerindeki kayalıklı ve bozkır alanlarda yaşadıkları biliniyor.

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