Birecik'te aranan PKK'lı yakalandı

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferhat A. gözaltına alındı.

Birecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Terör örgütü PKK/KCK üyesi' olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferhat A.'nın ilçede bir evde gizlendiği bilgisini alınca harekete geçti. Polisin söz konusu adrese düzenlediği baskında gözaltına alınan Ferhat A., sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi alınan Ferhat A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.