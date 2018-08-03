Birçok suçtan aranan şüpheli, Tekirdağ'da yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde birçok suçtan aranan O.Ş., polis tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'kasten yaralama ve nitelikle yağma, suç örgütü kurma, üye olma ile silah kaçakçılığı' soruşturması kapsamında, hakkında arama kararı bulunan O.Ş.'nin, plakası açıklanmayan bir araçla Çorlu'da olduğu belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunduğu aracı takibe aldı. Ekipler bir süre sonra aracı, Dumlupınar Caddesi'nde önünü keserek durdurdu. Polis ekipleri, aracın içinde bulunan O.Ş.'yi ve sürücüyü yere yatırdı. Aracın içinde yapılan aramada 1 tabanca ve bu tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi. O.Ş.'nin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde aynı suçlardan aranması olduğu tespit edildi. Gözaltındaki O.Ş. ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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