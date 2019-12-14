Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
Birçok ilde hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli Nazilli'de yakalandı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis, çeşitli illerde hırsızlık suçlarına karışan 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nden...
GÜVENLİK 14.12.2019, 02:01
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis, çeşitli illerde hırsızlık suçlarına karışan 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nden saat 18.00 sıralarında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Balıkesir ve Uşak illerinde 8 ayrı hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen aranan şüphelilerin, ilçe sınırlarına girdiği bilgisi ulaştırıldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen Nizilli Polisi, şüphelilerin kullandığı belirtilen plakalı cipi, Nazilli ilçe merkezinde Devlet Karayolu üzeri Denizli istikametine seyir halinde iken polis tarafından yola kurulan barikat ile durdurdu. Araçta bulunan E.A. ve B.A. ile resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan M.G., gözaltına alındı.
Emniyette yapılan işlemlerin ardından M.G., cezaevine gönderilirken, E.A. ve B.A. ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin kullandığı ve kiralık olduğu saptanan lüks cip ise Emniyet Müdürlüğü bahçesinde muhafaza altına alındı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nden saat 18.00 sıralarında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Balıkesir ve Uşak illerinde 8 ayrı hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen aranan şüphelilerin, ilçe sınırlarına girdiği bilgisi ulaştırıldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen Nizilli Polisi, şüphelilerin kullandığı belirtilen plakalı cipi, Nazilli ilçe merkezinde Devlet Karayolu üzeri Denizli istikametine seyir halinde iken polis tarafından yola kurulan barikat ile durdurdu. Araçta bulunan E.A. ve B.A. ile resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan M.G., gözaltına alındı.
Emniyette yapılan işlemlerin ardından M.G., cezaevine gönderilirken, E.A. ve B.A. ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin kullandığı ve kiralık olduğu saptanan lüks cip ise Emniyet Müdürlüğü bahçesinde muhafaza altına alındı.
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Alanyaspor
|15
|23
|7. Galatasaray
|14
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Gaziantep FK
|14
|17
|12. Çaykur Rizespor
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Antalyaspor
|15
|13
|16. Kasımpaşa
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Altay
|15
|20
|9. Fatih Karagümrük
|14
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|14
|19
|12. Adana Demirspor
|15
|18
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|17
|19
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9