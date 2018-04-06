Bir yıl önce yaralandığı Hakkari'ye gönüllü gitti, şehit düştü

Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Şentepe üs bölgesinde yakınların operasyonda bulunan askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Uzman Çavuş Yalap'ın şehit olduğu haberi memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Taştepe köyüne ateş düşürdü.
1 YIL ÖNCE YARALANMIŞ
Bugün şehit düşen Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Çukurca'da 26 Mayıs 1017 günü PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandığı ortaya çıktı. Yaralandıktan sonra bir süre tedavi gören Yalap'ın daha sonra yeniden kendi isteğiyle görev yeri Çukurca'ya gönüllü olarak gittiği öğrenildi.
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