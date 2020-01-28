Bir tek Kur'an yanmadı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü. Yangın söndürüldükten sonra evde inceleme yapan Demirci ailesi, tüm eşyaların yanmasına rağmen Kur’an-ı Kerim’in alevlerden etkilenmediğini farketti.Sabah saatlerinde, Akyazı Taşburun Mahallesi’nde Osman Demirci’ye ait 2 katlı evde yangın çıktı. Çatıdaki yangını fark eden komşuları, Demirci ailesini uyardı. Zemin katta bulunan Osman Demirci, üst kattaki oğlu Erdoğan Demirci ile çatı katında yaşayan oğlu Erdal ve eşi Kevser Demirci’yi uyandırıp, evden çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, alevlerin diğer dairelere sıçramasını engelleyerek, yangını söndürdü. Yangında çatı katı dairesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangının ardından çatı katında iinceleme yapan Erdal Demirci, tüm eşyaların yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in alevlerden etkilenmediğini farketti. Demirci, "Eşimle birlikte uyuduğum sırada komşularımın seslenişlerini duydum. Allah korudu bizi, canımızı bağışladı. Tüm eşyalar yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim yanmadı, tesellimiz bu oldu” dedi.Erdoğan Demirci ise, "Saat 05.30 sıralarında komşumuz bizi uyandırdı. Üst katta kalan kardeşim ve yengemi kapıya vurarak uyandırdık. Tüm eşyalar yandı, bir tek Kur'an-ı Kerim ve kardeşim ve yengem kurtuldu." diye konuştu.