Bir kişiyi kaçırıp, fidye isteyen 4 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ'de satın almak istedikleri otomobil için verdikleri kaporayı geri alamadıkları iddiasıyla 4 kişi, araç sahibi Emre B.'yi (32) kaçırıp, babasından 70 bin TL fidye istedi. Babanın yardım istediği polis, Emre B.'yi kurtarıp, 4 fidyeciyi yakaladı. Şüpheliler tutuklandı.İddiaya göre, Kayseri'de yaşayan Emre B. ve arkadaşı Alaattin E. kendilerine ait 2 otomobili 90 bin TL'ye internet sitesi aracılığıya satışa çıkarttı. Adana'da yaşayan S.B. (29) ve M.K. (31) de otomobillere alıcı olup, Kayseri'ye geldi. 2 otomobil için 90 bin TL'ye anlaştıkları satıcılardan Alaattin E.'ye 50 bin TL kapora verdi. İkili, otomobillerin satışı yapılmayıp, parayı da iade alamayınca Adana'ya geri döndü.S.B ve M.K., .ir süre sonra yanlarına arkadaşları H.G. (33) ve D.K.'yi (27) alıp, Kayseri'ye geri geldi. 4 arkadaş, Emre B.'yi kaçırıp, bir kulübeye kapattı. Emre B.'yi darbeden grup, daha sonra babası Ömer B.'yi(54) arayarak, "Oğlun elimizde, dört saat veriyoruz, 70 bin lirayı getirmezsen öldüreceğiz" diyerek, fidye istedi. Baba da polisi aradı.Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Emre B.'nin tutulduğu yeri tespit etti. Polis düzenlediği operasyon ile Emre B.'yi kurtarıp, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularında Alaattin E.'den paralarını ve otomobilleri alamadıkları için olayı gerçekleştirdiklerini söyleyen 4 şüpheli tutuklandı.

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