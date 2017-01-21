Bir kişinin öldüğü 2'si polis 7 kişin yaralandığı çatışmanın firari şüphelisi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() Şişli’de iki grup arasında başlayan ve bir kişinin ölümü 2’si polis 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışma olayıyla ilgili aranan firari şüpheli Hasan B.(30) polis tarafından yakalandı. Olay sırasında iki tabancayla birlikte bir taksiye binerek uzaklaştığı iddia edilen şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etmezken adliyeye gönderildi.

Şişli, Halaskargazi Caddesi üzerinde 30 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olayda eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında bakışma yüzünden kavga çıkmıştı. Bir grubun masasında bulunan bir kadının diğer grubun masasına gitmesiyle kısa süre sonra olay silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Polis ekiplerinin de müdahale ettiği olay sırasında biri yoldan geçen, diğeri olaya müdahale eden iki polis memurunun da aralarında bulunduğu 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılar arasında bulunan Ferit Oğur(36) tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis olayda kullanılan silahla birlikte kaçtığı iddia edilen şüphelinin kimliğini tespit etti. Hasan B. önceki polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hasan B., Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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