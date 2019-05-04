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Bir haftalık evli çifti ölüm ayırdı

Tolga YANIK/KONYA ()- KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu, bir haftalık evli Muhammed Mustafa Karacaer (29) hayatını kaybetti, eşi Kübra Karacaer (26) ise yaralandı. Çiftin otomobilinden 28 Nisan'da aldıkları evlilik...

Bir haftalık evli çifti ölüm ayırdı

Tolga YANIK/KONYA ()- KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu, bir haftalık evli Muhammed Mustafa Karacaer (29) hayatını kaybetti, eşi Kübra Karacaer (26) ise yaralandı. Çiftin otomobilinden 28 Nisan'da aldıkları evlilik cüzdanı çıktı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya-Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Aksaray'a giden Kübra Karacaer yönetimindeki 68 ANN 134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, takla attı. Kazada, sürücü hafif yaralanırken eşi Muhammed Mustafa Karacaer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Muhammed Mustafa Karacaer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kübra Karacaer'in sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Polis, araçta yapıtğı aramada 28 Nisan tarihinde verilen evlilik cüzdanı çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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