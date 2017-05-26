Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke güvenliği için yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadele yürütürken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanmasının yanı sıra terör nedeniyle göç edenlerin geri dönüşüne destek kapsamında faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; 18-25 Mayıs tarihleri arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle önem taşıyan Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli'yi teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulanan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Şırnak/Beytüşşebap-Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Dicle, Erzurum/Şenkaya ve Ardahan/Göle bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 roketatar, 5 makineli tüfek,13 piyade tüfeği ve 43 el bombası ele geçirilmiş, 27 EYP tespit edilerek imha edilmiş, yaklaşık 2 ton amonyum nitrat, 110 kilo TNT ve 4 kilo A4 patlayıcı, 5 binin üzerinde hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirilmiş, teröristler tarafından kullanılan 26 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."

UYUŞTURUCU VE KAÇAK GEÇİŞE MÜDAHALE

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde, 6 kilo uyuşturucu ve 62 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirilen son bir haftalık dönemde ayrıca sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 952 kişi yakalandığı ifade edilirken, 6 asker ve 1 güvenlik korucusunun silah olduğu 15 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBELER İNDİRİLİYOR

TSK tarafından yürütülen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler indirildiğine değinilen bilgilendirmede şöyle denildi:

"Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Ardahan bölgelerinde yürütülen orta ve büyük çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbeler indirilmektedir. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile örgütün lojistik desteğine son dönemdeki en büyük kayıplar verdirilmiştir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 7 bin kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri; 2017 yılının başından itibaren sürdürdüğü kararlı duruşla ve özellikle kış ve bahar aylarından itibaren yürütülen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütüne büyük kayıplar verdirmek suretiyle örgüt üzerindeki baskısını artırmaktadır. Bu kapsamda, yüce Türk Milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir."

SURİYE SINIRINDA OLASI SALDIRILAR ENGELLENİYOR

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda da terör örgütü PKK/PYD unsurlarının doğu ve batıya olası saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği vurgulanan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskan mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Sonuç olarak; Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve millî birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir."