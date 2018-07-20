Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen hafta terör örgütlerine yönelik yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında bölücü terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi. 13-19 Temmuz tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği belirtilerek, "İcra edilen operasyonlarda; biri sözde lider kadroda olmak üzere toplam 76 terörist etkisiz hale getirilmiş, 39 adet piyade tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 6 adet tabanca, 1 adet AT-4 (TAS) füze, 1 adet RPG roket atar olmak üzere 41 silah ile 26,3 kilo patlayıcı ele geçirilmiş ve 3 adet EYP edilmiştir. Operasyonlarda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEM KABİLİYETİ KISITLANDI

Güvenlik güçlerinin sınır hattında da gerekli önlemleri alarak kaçak geçiş ve kaçakçılığı önlediği, böylelikle terör örgütünün serbest hareketinin önlendiği de vurgulanan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak için icra edilen denetim ve kontrollerde sınırlardan 01 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 189 bin 386 kişi, son bir haftada 6 bin 44 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 344 kilo kubar esrar, 138 bin kök kenevir, 450 litre kaçak akaryakıt ve 107 bin 900 paket kaçak sigaraele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır."

FIRAT KALKANI HAREKATI

TSK bilgilendirmesinde Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında sivillerin geri dönüşlerine katkı sağlandığı belirtildi. Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometre kare alanın kontrol altında olduğu vurgulanarak, "Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İDLİB'DE 12 GÖZLEM NOKTASI

Suriye'nin İdlib bölgesinde de TSK'nın 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görevini sürdürdüğü belirtilen TSK açıklamasında, bölgede şu ana kadar 12 gözlem noktasının tesis edilerek faaliyete geçirildiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, TSK birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017’den bugüne kadar 12 Gözlem Noktası tesis edilerek faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir."

ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NA BAŞARIYLA DEVAM EDİLİYOR

TSK açıklamasında, 20 Ocak'ta başlatılan ve şu ana kadar 4 bin 545 teröristin etkisiz hale getirilen Zeytin Dalı Harekâtı’na başarıyla devam edildiği ifade edildi. Harekâtın uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdüğü belirtilen TSK açıklamasında şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4.545 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 240 Kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 251 adet mayın ve 1.325 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

MÜNBİÇ'TE 16 BAĞIMSIZ DEVRİYE FAALİYET İCRA EDİLDİ

Suriye'nin Münbiç bölgesinde de 18 Haziran tarihinden itibaren Türkiye ve ABD tarafından 16 bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiğini ve müteakip devriye faaliyetlerinin planlama çalışmalarına devam edildiği belirtilen TSK bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır. 19 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 16 adet bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiş olup müteakip devriye faaliyetlerinin planlama çalışmalarına devam edilmektedir. Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde, Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ve bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir."

Haftalık bilgilendirme notunda TSK'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğunun altı çizildi.