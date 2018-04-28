Bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, geçen hafta terör örgütlerine yönelik yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na başarıyla devam edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülke ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen bilgilendirmede, 20-27 Nisan tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Tunceli, Siirt, Diyarbakır ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

3 ASKER ŞEHİT OLDU

Yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda teröristlere ağır darbe indirildiği ve 3 askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlarda; biri lider kadroda olmak üzere yurt içinde 13 ve yurt dışında 28 olmak üzere toplam 41 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 10 adet piyade tüfeği ve 1 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği olmak üzere toplam 11 adet silah ele geçirilmiş, 30 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 28 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Etkili hudut denetimi ile kaçak geçişlerin önlendiği belirtilen TSK açıklamasında, aynı zamanda terör örgütünün finans kaynağına da darbe vurulduğun belirtilerek, "Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8.093 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 52.9 kg uyuşturucu, 43.720 paket kaçak sigara ve 3 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır" denildi.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE NORMALLEŞMEYE KATKI

Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde ise normalleşme çalışmalarına TSK'nın katkı sağladığına vurgu yapılan haftalık bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."

İDLİB BÖLGESİ

Suriye'nin İdlib bölgesinde ise TSK unsurlarının gözlem noktaları açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 ile 07 Nisan 2018 tarihleri arasında 9 gözlem noktası tesis edilmiştir. Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir."

ZEYTİN DALI'NDA 4305 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bilgilendirmede; Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ise bugüne kadar yapılan operasyonlarda 4 bin 305 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Harekatın başarıyla devam ettiği vurgulanan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’dan itibaren 'Zeytin Dalı Harekâtı' başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4305 olmuştur."

1079 EYP İMHA EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 53 askerin şehit olduğu ve 232 askerin yaralandığı kaydedildi. 18 Mart günü kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetini sürdüren TSK unsurları bugüne kadar 206 mayın ve 1079 el yapımı patlayıcıyı imha etti.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR SÜRECEK

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla devam ettiği vurgulanan TSK açıklamasında, terör örgütleriyle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."