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Bir hafta önce kayboldu, fındık bahçesinde cesedi bulundu

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), () - ORDU’nun Fatsa İlçesi’nde bir hafta önce kaybolan, Alzheimer hastası 89 yaşındaki Hamit Önal'ın fındık bahçesinde cesedi bulundu. İlçenin Bolaman Mahallesi’nde yaşayan Hamit Önal, bir hafta önce...

Bir hafta önce kayboldu, fındık bahçesinde cesedi bulundu

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), () - ORDU’nun Fatsa İlçesi’nde bir hafta önce kaybolan, Alzheimer hastası 89 yaşındaki Hamit Önal'ın fındık bahçesinde cesedi bulundu.
İlçenin Bolaman Mahallesi’nde yaşayan Hamit Önal, bir hafta önce evinin yanında kayboldu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından bir haftadır aranan Hamit Önal’ın, Tuzdaşı Deresi yakınında fındık bahçesinde cesedi sulundu. Önal’ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma soruşturma başlattı.

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