mersin escort bayan bodrum escort bayan facebook beğeni hilesi
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PKK/YPG TÜM KÖYLERE TÜNELLER KAZIP, HER GEÇENDEN VERGİ ALMIŞ
Hedefte Bafelyun tepesi var
Erdoğan: ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye, güçleri gibi bir sivil oluşumdur
Erdoğan'dan ÖSO tanımı
FETÖ sanığı eski ÖSYM Başkanı hakim karşısına çıktı
FETÖ sanığı eski ÖSYM Başkanı...
Türk Ordusu'nun zaferi... Afrin'de kulelere Türk başrağı dikildi
Flaş haber... Afrin'e Türk Bayrağı'nı...

Bir hafta önce işten ayrılan genç intihar etti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Tolunay C. (24), yalnız yaşadığı evinde, 'Buraya kadar' yazılı intihar notu bırakıp, kendini tavana asarak intihar etti. Satış temsilcisi olarak...

Bir hafta önce işten ayrılan genç intihar etti
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Tolunay C. (24), yalnız yaşadığı evinde, 'Buraya kadar' yazılı intihar notu bırakıp, kendini tavana asarak intihar etti.
Satış temsilcisi olarak çalıştığı kuruyemiş firmasından, geçen hafta ayrıldığı öğrenilen Tolunay C., bugün saat 15.00 sıralarında arkadaşları tarafından yalnız yaşadığı Pamukkale ilçesi, Anafartalar Mahallesi'ndeki evinde iple tavana asılı halde ölü bulundu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen ekipler, son zamanlarda maddi sıkıntılar yaşadığı belirlenen Tolunay C.'nin 'Buraya kadar' yazılı bir not bırakıp, intihar ettiğini belirledi. Bekar olan Tolunay C.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, Tolunay C.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan