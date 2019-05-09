Bir çocuk annesi genç kadın intihar etti

Murat GÜRBÜZLER/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde psikolojik sorunları bulunan Buket Y. (25) başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

Olay, öğlen saatlerinde Tomarza ilçesi İmamkullu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 2 yıllık evli 1 çocuk annesi Buket Y., iddiaya göre yatak odasında eşi Ferhat Y.'ye ait av tüfeğini başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan yakınları Buket Y.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralı Buket Y.'yi Tomarza Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. 5 aylık erkek çocuğu olan Buket Y. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI