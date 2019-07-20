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Bir ay önce cezaevinden çıktı, hırsızlıktan tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 11 ayrı hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden bir ay önce tahliye olan S.K., girdiği evden para, altın, cep telefonu ve laptop çaldığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.K. çıkarıldığı...

Bir ay önce cezaevinden çıktı, hırsızlıktan tutuklandı
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 11 ayrı hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden bir ay önce tahliye olan S.K., girdiği evden para, altın, cep telefonu ve laptop çaldığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Biga ilçesine bağlı Havdan köyünde önceki gün akşam saatlerinde M.Ç.'ye ait eve hırsız girdi. M.Ç.'nin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını S.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. S.K.'nın adresini belirleyen jandarma, operasyon düzenledi. Operasyonda, evde yapılan aramalarda, 15 bin TL nakit para, 6 bilezik, 2 Cumhuriyet altını, cep telefonu ve laptop ele geçirildi. S.K. ise gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler sahibi M.Ç.'ye teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan S.K'nın 11 ayrı hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden bir ay önce tahliye olduğunu ortaya çıktı.

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