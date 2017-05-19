Bingöl’de öldürülen PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL'ün Adaklı İlçesi'nde dün çıkan çatışmada 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede yapılan arazi aramalarında, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yine Adaklı'daki bir başka operasyonda da basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Bingöl Valiliği, Adaklı İlçesi'nde ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bingöl İli Kığı İlçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bingöl ili Adaklı İlçesi Kocakoru Mahallesi kırsalında 18 Mayıs 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldiş-29 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu (2 Kadın-1 Erkek) silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişti. Operasyon bölgesinde yapılan arazi arama tarama neticesinde de 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 şarjör, 222 mühimmat, 4 el bombası, 2 anti personel roket mühimmatı, 1 anti tank roket mühimmatı, 70 metre uzunluğunda kablo, 4 ameliyat makası, 3 kavanoz turşuluk malzeme, 2 kazma, 1 eski çaydanlık, 1 çift kullanılmış ayakkabı, 1 kamuflajlı ekmeklik bulunan sığınak, 1 mutfak tüpü, 1 setüstü ocak, 1 battaniye, 1 ayakkabı, 1 çift örgüt elbisesi, 1 sıhhiye çantası, 1 neşter ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar ile delil niteliği taşıyabilecek malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler olay mahallinde imha edilmiştir."

Yine Adaklı İlçesi Toptepe Bölgesi'nde devam eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Darğın-20 operasyonu kapsamında, 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu. Bulunan patlayıcılar ile ilgili Bingöl Valilği'nden yapılan açıklamada da "Bingöl İli Kığı İlçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından Bingöl ili Adaklı ilçesi Top tepe bölgesinde 18 Mayıs 2017 günü devam Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Darğın-20 operasyonu esnasında kullanılacak mevzilerin kontrolünde 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunmuştur. Kiğı Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda bulunan el yapımı patlayıcı maddeler olay mahallinde imha edilmiştir" denildi.



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