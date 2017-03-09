Bingöl’de FETÖ VE PKK'lı 13 şüpheli gözaltına alındı

BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY ve PKK/KCK soruşturması kapsamında toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında değişik kurumlarda çalışan 9 kişi, ayrıca PKK/KCK soruşturması kapsamında da 4 kişi olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

