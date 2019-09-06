Bingöl ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

BİNGÖL ve Diyarbakır'da 250 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.



Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlatılırken 30 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 250 polisin katıldığı operasyon Bingöl ve Diyarbakır’da eş zamanlı düzenlenirken, özel harekat, çevik kuvvet, asayiş ve terörle mücadele ekipleri operasyona katıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyon sonucunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon esnasında polisi fark eden ve uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen F.K. pencereden atlayarak kaçarken, şüpheli Ö.A.'nın ise yakalanması için çalışma sürüyor.



Polis ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada saksıya 2 kök Hint keneviri, 3 gram kokain, 277 uyuşturucu hap, 965 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.