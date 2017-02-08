Bingöl Valisi Köşger: Bingöl, Türkiye'de güvenli iller bakımından 20'inci il

BİNGÖL Valisi Yavuz Selim Köşger, cazibe merkezi programı bilgilendirme ve istişare toplantısında yaptığı konuşmada, kentteki yatırımcının güvenlik ile ilgili bir kaygısının olmadığını belirterek, "Burada yaşamayan yatırımcılar, buraya sermaye getirme konusunda tedirgin oluyorlar. Ancak yapılan anketlerde Bingöl, Türkiye'de güvenli iller bakımından 20'inci il" dedi.Bingöl Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, ilgili yatırımcılar ve kurum temsilcileri katıldı. Programda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Başbakan Binali Yıldırım'ın 24 Ocak tarihinde cazibe merkezleri yatırım programını hatırlatarak, "Ülkemizin geldiği noktada hem sosyolojik, hem ekonomik durum itibari ile liberal bir kalkınma modeli ile belli bir plan, proje çerçevesinde ülkeyi daha iyi bir noktaya götürme çalışması devam ediyor. Vatandaşlarımız bunları daha çok hak ediyor. Bingöl ile ilgili dezavantaj dediğimiz tek şey, güvenlik algısı ile alakalıdır. Bingöl'deki yatırımcıların buranın güvenliği ile ilgili bir kaygısı yok. Burada yaşamayan yatırımcılar, buraya sermaye getirme konusunda tedirgin oluyorlar. Ancak yapılan anketlerde Bingöl, Türkiye'de güvenli iller bakımından 20'inci il. Bizim insanlarımız buradaki güvenlik hizmetlerinden Ankara veya İstanbul'da olduğundan daha memnunlar. 'Fabrika binası yapacağız' diyorsunuz, bina için 20 bin metre kareye kadar 10 milyon TL destek var. Yani 10 milyon TL'lik binayı size verdiği zaman tapusunu vermiyor. 15 yıl çalıştıracaksınız, 15 yılın sonunda siz taahhüt ettiğiniz işçi miktarını tamamladıktan sonra fabrika da artık sizin oluyor. 2 milyon TL'ye 30 kişiye istihdam garantisi vereceksiniz. Devlet bunun sizden yüzde 30'unu bekliyor. 2 milyon TL'nin üstünü devlet tamamlayacak. Kısacası bir daire parasına yatırım yapacak durumda olacaksınız ve sizin olacak. Bingölümüze, yatırımcılarımıza, bölgemize hayırlı olsun" dedi.Toplantıda yatırımcılara ve ilgili kurum temsilcilerine bilgi veren Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi yetkilisi İsa Telimen, Bingöl'de yatırım yapacak, ya da yatırımlarını buraya taşıyacak girişimcilere tanınan kolaylıkları şöyle açıkladı:"Bingöl'ün de içinde bulunduğu 23 ilde uygulanacak olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, Bingöl'de yeni yatırım yapacak, mevcut yatırımını yenileyecek veya diğer illerdeki mevcut yatırımını ilimize taşımak isteyen yatırımcılarımıza faizsiz yatırım kredisi, düşük faizli işletme kredisi, arsa tahsisi, fabrika binası yapımı, yatırım taşıma desteği gibi birçok desteğin yanı sıra yatırım öncesi fizibilitelerin yapılması gibi danışmanlık hizmetleri de verilecektir. Yapılacak yatırımlar için Bingöl OSB'deki boş parsel ve binalardan faydalanılabileceği gibi, OSB'de uygun parsel bulunmaması durumunda OSB dışındaki hazine arazileri de yatırımlara tahsis edilebilecektir."

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