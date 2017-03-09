Bingöl Valiliği'nden operasyon açıklaması

BİNGÖL Valiliği yaptığı açıklamada, Genç İlçesi kırsalında yürütülen ve dün bir sığınakta 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesinin bulunduğunu bildirdi.

Valilik açıklamasında, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında, Genç İlçesi kırsalında 5 Mart'ta başlatılan ve halen devam eden operasyonda, daha önce 6 bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiği, dün de 5 olmak üzere toplam 11 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"5 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü olarak ele geçirilmiş olup, üzerlerinde ve yaşadıkları sığınakta; 5 el bombası, 1 Smith Wesson tabanca, 540 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 200 pkms (bixi) makineli tüfek mermisi, 64 M-16 piyade tüfeği mermisi, 21 Smith Wesson tabanca mermisi, 18 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 keskin nişancı dürbünü, 1 pkms (bixi) makineli tüfek 100’lük mayonu, 1 yaesu sırt telsizi, 1 yaesu el telsizi, 120 kalem pil, 120 hazır çay, 88 büyük pil, 80 tuvalet kağıdı, 70 hazır çorba, 57 kitap, 40 kg ayçiçek yağı, 45 kg beyaz peynir, 35 paket ıslak mendil, 25 kutu konserve fasulye, 20 kg makarna, 20 kaşık, 15 kg kuru fasulye, 15 kg çay, 11 sırt çantası, 10 not defteri, 10 kg kırmızı mercimek, 10 kg tuz, 7 büyük tüp, 7 küçük tüp, 6 kutu konserve balık, 6 yemek tabağı, 5 kütüklük, 4 şemsiye, 4 testere, 3 çaydanlık, 2 kg karışık çerez, 2 düdüklü tencere, 2 balta, 1 tüplü fırın, 1 ocak (3’lü), 1 ses kayıt cihazı, 1 kazma, 1 kürek, 1 tencere, 1 tavla ve muhtelif miktarda naylon ele geçirilmiştir. Yürütülen operasyon kapsamında çıkan çatışmalarda toplam 11 terörist silahlarıyla birliklte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.