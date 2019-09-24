Bingöl Valiliği'nden okulda 'cıva zehirlenmesi' açıklaması

BİNGÖL'de 20 Eylül günü Sancak İlk ve Ortaokulu'nda cıvadan zehirlenmeyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin valilikten yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, cıvadan 47'si öğrenci olmak üzere 53 kişinin etkilendiği bildirildi.Sancak İlk ve Ortaokulu'nda cıva zehirlenmesiyle ilgili Bingöl Valiliği'nden sosyal medyada yer alan iddialara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, öğrencilerle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Cıvadan 47'si öğrenci, 5'i öğretmen ve okul görevlisi bir kişinin etkilendiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:"Cıva zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan öğrencilerle ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan yanlış haberler üzerine Valiliğimizce açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.20 Eylül günü Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne baş ağrısı, karın ağrısı, kusma, bulantı, vücutta kızarıklık, döküntü, gözlerde yanma hissi, gözlerde kaşıntı ve baş dönmesi gibi yakınmalar ile başvurmuşlardır. Hastaların beyanlarından, yaklaşık 5 gün önce okulda buldukları cıva ile oynadıkları ve sonrasında şikayetlerinin başlaması üzerine hemen hastaneye başvurdukları bilgisine ulaşılmıştır. Cıvadan etkilenen 47 öğrencimiz, 5 öğretmenimiz ve 1 hizmetlimiz hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. AFAD’ın yapmış olduğu ölçümlerde okul içerisinde cıva elementine rastlanmamış olup İl Sağlık Müdürlüğünce alınan kan numuneleri de Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda çalıştırılmıştır. Alınan kan sonuçlarında kanında cıva tespit edilen öğrencilerden sınır değerin üzerinde olanların tümü Ulusal Zehir Danışma Merkezi ile irtibata geçilerek ilaç tedavilerine başlanmıştır. Tedavileri devam etmekte olan hiçbir öğrencimiz ve öğretmenimizde hayati tehlike bulunmamaktadır. Yapılan kontroller neticesinde, Sancak ilkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim ve öğretime devam edilmesinde sakınca olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan, konu ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup sürecin tüm safhaları tarafımızca takip edilmektedir."Öte yandan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, hastanede tedavileri devam eden öğrencilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.