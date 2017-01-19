Bingöl merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı

BİNGÖL ile İstanbul ve Elazığ'da düzenlenen operasyonlarda, PKK/KCK'ya yardım, yataklık ve işbirliği yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 16-18 Ocak tarihleri arasında Bingöl, İstanbul ve Elazığ'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, yardım yataklık ve işbirliği yaptıkları iddiasıyla 10 şüphelinin jandarma tarafından gözaltına alındığı belirtildi.Valilik açıklamasında ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinde terör propagandası soruşturmasında gözaltına alınan 1 kişin ise serbest bırakıldığı, 6 kişinin de arandığı belirtildi.