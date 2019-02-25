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Bingöl'deki 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

BİNGÖL, () - BİNGÖL'de, merkez ile 7 ilçedeki 26 bölgede valilik tarafından alınan kararla uygulanan 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması, 15 gün daha uzatıldı. Bingöl Valiliği'nce terör örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle...

Bingöl'deki 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

BİNGÖL, () - BİNGÖL'de, merkez ile 7 ilçedeki 26 bölgede valilik tarafından alınan kararla uygulanan 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması, 15 gün daha uzatıldı.
Bingöl Valiliği'nce terör örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle merkez ile 7 ilçedeki 26 bölgede 9- 23 Şubat için ilan edilen 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması, 10 Mart'a uzatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması süresi uzatılan bölgeler şöyle:
"Merkez Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Komu bölgeleri, Adaklı ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi bölgeleri, Genç ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekaran bölgeleri, Solhan ilçesinde Yenibaşak- Doğuyeli bölgesi, Yayladere ilçesinde Horivanik Deresi- Tahkim Deresi, Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesi, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesinde ve Yedisu ilçesinde Akımlı Yaylası bölgesi."

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