Son Dakika
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
BİNGÖL'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 38 kilo esrar, 17 uyuşturucu hap ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 15 bin TL ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı...
GÜVENLİK 15.11.2019, 11:43
BİNGÖL'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 38 kilo esrar, 17 uyuşturucu hap ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 15 bin TL ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması amacıyla Çapakçur Deresi çevresinde operasyon düzenledi. Narkottik köpekler 'Öğle' ve 'Vana'nın da katıldığı operasyonda, çalılık alanda saklanmış 38 kilo esrar, 17 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 15 bin TL ile bir miktar eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu ve malzemelere el koyarken, isimleri açıklanmayan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması amacıyla Çapakçur Deresi çevresinde operasyon düzenledi. Narkottik köpekler 'Öğle' ve 'Vana'nın da katıldığı operasyonda, çalılık alanda saklanmış 38 kilo esrar, 17 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 15 bin TL ile bir miktar eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu ve malzemelere el koyarken, isimleri açıklanmayan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6