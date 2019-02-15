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Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

BİNGÖL’de, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Bingöl yönüne...

Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
BİNGÖL’de, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden Nimetullah Kandemir yönetimindeki 06 FM 2825 plakalı otomobil, aşırı kar yağışı ve yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen ait 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan Betül Kandemir olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Nimetullah Kandemir ve otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada yaşamını yitiren Betül Kandemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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