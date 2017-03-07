Bingöl'de terör operasyonu (2)

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genç İlçesi kırsalında devam eden Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 Operasyon kapsamında, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 terörist öldürüldü. Devam eden operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, "49'uncu Komando Tugay Komutanlığı emir komutanlığınca Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında Bayrak-41 Operasyonunun bir parçası olarak icra edilen Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 Operasoyunu'nda 7 Mart 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma neticesinde 3 erkek bölücü terör örgütü mensubu, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 de Yaesu marka telsiz ile birlikte ölü olarak geçirilmiştir" denildi.