Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...
"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "
"Emekli Polis Müdürü olan babam,...
Bakan Çavuşoğlu'nun, Almanya'da konuşacağı ikinci salon da iptal edildi
Almanya ile ipler kopma noktasında

Bingöl'de terör operasyonu (2)

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Genç İlçesi kırsalında devam eden Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 Operasyon kapsamında, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 terörist öldürüldü. Devam eden operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nin yaptığı...

Bingöl'de terör operasyonu (2)

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genç İlçesi kırsalında devam eden Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 Operasyon kapsamında, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 terörist öldürüldü. Devam eden operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, "49'uncu Komando Tugay Komutanlığı emir komutanlığınca Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında Bayrak-41 Operasyonunun bir parçası olarak icra edilen Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 Operasoyunu'nda 7 Mart 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma neticesinde 3 erkek bölücü terör örgütü mensubu, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 de Yaesu marka telsiz ile birlikte ölü olarak geçirilmiştir" denildi.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.