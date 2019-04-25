Bingöl'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde arama da yapılan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde arama da yapılan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.