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Bingöl'de PKK pususu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, jandarma askerlerinin bulunduğu araca, PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Jandarma Karakolu'nun çöpünü boşaltmaya...

Bingöl'de PKK pususu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, jandarma askerlerinin bulunduğu araca, PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Jandarma Karakolu'nun çöpünü boşaltmaya giden askerlerin bulunduğu askeri araç, bugün saat 17.30 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürüldü. Teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, askeri araçta bulunan 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Saldırıdan sonra bölgede çatışma çıktı. Teröristler çatışma sırasında kaçarken, şehit asker ve yaralılar olay yerine giden askeri birlik tarafından alınarak, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırıdan sonra bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edildi. Kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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