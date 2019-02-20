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Bingöl'de PKK operasyonu: 11 gözaltı (2)

PATLAYICI ÜZERİNDE PARMAK İZLERİ ÇIKTI Bingöl'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliyle ilgili inceleme yapıldı. İncelemede, 2015 yılında gerçekleştirilen sokak eylemlerinde...

Bingöl'de PKK operasyonu: 11 gözaltı (2)

PATLAYICI ÜZERİNDE PARMAK İZLERİ ÇIKTI
Bingöl'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliyle ilgili inceleme yapıldı. İncelemede, 2015 yılında gerçekleştirilen sokak eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan el yapımı patlayıcılarda, şüphelilerin parmak izlerinin bulunduğu tespit edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınanların terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, teröristlere erzak desteği sağladıkları belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alan yapılanması ile ilişki ve irtibatlı olarak, örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde, Bingöl merkezli örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, örgütün kırsal alanına eleman, kadro temin ettikleri, terör örgütü mensuplarına milis, iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunarak, Binglö kırsalında yer alan örgüt mensuplarına erzak ve lojistik destek sağladıkları, kullandıkları sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, ayrıca geçmiş tarihlerde örgüt güdümünde düzenlenen nevruz, yürüyüş gibi etkinliklere katıldıkları tespit edilen toplam 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik 13 Şubat 2019 günü sabah saatlerinde ilimiz merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde E.T., A.S., M.A., M.S., Y.B., A.K., M.E., M.B., V.K.S., S.K. ve D.K. isimli 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların yapılan parmak izi mukayesesinde, 2015 yılı içerisinde ilimizde sokak eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanılan el yapımı patlayıcılar üzerinde parmak izlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Yakalanan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşımızın huzur, güvenini sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız ve tavizsiz devam edecektir."

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