Bingöl'de, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınak bulundu

GENÇ (Bingöl), () - BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 odalı sığınakta tespit edildi. Sığınakta, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca dün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin yaptığı arazi aramasında, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 odalı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada ise çeşitli gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınak, kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de imha edildi.



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