Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 2 sığınak bulundu

BİNGÖL, () - BİNGÖL'de, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, Ilıcalar Beldesi kırsalında içerisinde el yapımı patlayıcılar olan 2 sığınak bulundu.

Valilik tarafndan yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, 14 Şubat 2017 tarihinde merkez Ilıcalar Beldesi'nde operasyon yapıldığı belirtilerek, "Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 sığınak içerisinde; 1 el yapımı patlayıcı için hazırlanmış bomba düzeneği, 100 metre halat, 30 litre su bidonu, 2 kazma, 2 kürek, 1 çift mekap ayakkabı ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.



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