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Bingöl'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

BİNGÖL'ün Solhan içesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole çıkması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Solhan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ADT 904 plakalı minibüs,...

Bingöl'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
BİNGÖL'ün Solhan içesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole çıkması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Solhan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ADT 904 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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