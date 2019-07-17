Bingöl'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

BİNGÖL'ün Solhan içesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole çıkması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Solhan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ADT 904 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Kaza, sabah saatlerinde Solhan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ADT 904 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAFLI