Bingöl'de merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 21 polis tutuklandı

BİNGÖL merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen 29 polisten 21'i, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında silahlı terör örgütüne üye oldukları ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilenlere yönelik 10 Ocak'ta Bingöl merkezli 15 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, daha önce KHK ile devlet memurluğundan çıkarılan emniyet mensubu 29 polisin gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları mahkemede 8'inin adli kontrol ile serbest bırakılırken, 21'inin tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevi'ne konulduğu belirtildi.