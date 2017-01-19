Bingöl'de kurtarma tatbikatında kaza: 1 yaralı

BİNGÖL'de Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) birlikleri tarafından Haserek Kayak Tesisi'nde gerçekleştirelen tatbikatta meydana gelen kazada, direkten düşen 1 AFAD personeli yaralandı.Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Haserek Kayak Tesisleri'nde AFAD ve UMKE birlikleri eğitim tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği yaşanan çığda ve teleferikte mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.Tatbikatın ikinci kısmında senaryo gereği bir vatandaş teleferikte mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için AFAD ve UMKE ekipleri 25 metrelik teleferik direğine çıktı. Durdurulan teleferikteki vatandaş kurtarıldı. Bu kişinin indirilmesinin ardından direkte kalan Musa Işık adlı AFAD personeli, teleferiğin aniden çalışmasıyla üşerek ölüm tehlikesi geçirdi.SAĞLIK DURUMU İYİBaşını teleferik direğine çarpan Işık'ı bağlı olduğu ipler kurtarırken, aldığı darbenin ardından düşmeye başladı. Bağlı olduğu iple düşmeye başlayan Işık'ı, arkadaşları yere çarpmadan son anda yakaladı. Sağlık personelleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Işık, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığını ifade eden Bingöl AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, “Bugün eğitim amaçlı AFAD ve UMKE ekipleri ile birlikte çığın meydana gelmesi ile kaybolan vatandaşın çığ altından çıkarılması, çığda kendi imkanlarıyla hayatta kalan ve kaybolan vatandaşın kurtarılması ve elektriklerin kesilmesi ile birlikte teleferikte mahsur kalan vatandaşın kurtarılması ile ilgili 3 ayrı senaryo şeklinde tatbikatımız oldu. AFAD ve UMKE ekipleri ile olaylara zamanında başarılı bir şekilde müdahale edilerek, amfibik araçlarımız ve UMKE paletli ambulans aracımız test edildi. Bundan sonraki eğitimlerimiz de devam edecektir. Çok şükür teleferikten düşen arkadaşımız ile ilgili ciddi bir durum yok. Aldığımız son haberlere göre herhangi bir kırık, çıkık yok" diye konuştu.Bingöl UMKE Şube Müdürü Zülküf Bağbars ise, yılda 6 tatbikat yaptıklarını dile getirerek, "Kış tatbikatında bölgede yaşadığımız olayları sergiledik. 3 kurtarma yaptık. Tatbikatımızın amacı ekiplerimizi bu konulara daha motive etmek, gerçekte başımıza gelen olaylara daha hazır olmak amacıyla bu tatbikatları düzenliyoruz. UMKE ekibi olarak yılda 6 tatbikat yapıyoruz. UMKE olarak 15 gün sonra yine tatbikatımız olacak. Bu tatbikatlar bize faydalı oluyor. O nedenle sık sık yapmamız gerekiyor. Yaptıkça kendimizi geliştiriyoruz. AFAD'ın yeni amfibik araçlarını da denedik. Tatbikat sırasında arkadaşımız teleferiğin çalışması ile ipin kopması sonucu yere düştü. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

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