Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
FLASH.. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin
Son dakika... Erdoğan'dan erken seçim sinyali
Erdoğan'dan erken seçim sinyali
PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar
Suriye sınırına beton duvar

Bingöl'de komandoların ağır kış şartlarında 8 gün süren operasyonu

BİNGÖL, () - BİNGÖL Genç ilçesi kırsalında 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından ağır kış şartlarında 8 gün süre ile 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu" düzenlendi. 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı...

Bingöl'de komandoların ağır kış şartlarında 8 gün süren operasyonu

BİNGÖL, () - BİNGÖL Genç ilçesi kırsalında 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından ağır kış şartlarında 8 gün süre ile 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu" düzenlendi.

49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, 31 Aralık 2016 – 07 Ocak 2017 tarihleri arasında Bingöl Genç ilçesi kırsalında ağır kış şartlarında 8 gün süre ile 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 7 adet sığınak ve bir adet depo tespit edilerek imha edildi. Tespit edilen depo ve sığınaklarda, el yapımı patlayıcı ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ile muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55