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Bingöl'de hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama 

BİNGÖL'de, polis tarafından yapılan çalışma sonucunda inşaat işçilerinin kredi kartlarını çalan 2 kişi ve motosiklet hırsızlığı yapan 1 kişi, yakalandı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü...

Bingöl'de hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama 
BİNGÖL'de, polis tarafından yapılan çalışma sonucunda inşaat işçilerinin kredi kartlarını çalan 2 kişi ve motosiklet hırsızlığı yapan 1 kişi, yakalandı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde devam eden inşaata çalışan işçilerin kredi kartlarının ve bir miktar paralarının çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. 
Öte yandan, İnan Mahallesi'nde motosikletin çalınması ihbarı üzerine bölgede yapılan çalışmaların ardından kimliği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. 
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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