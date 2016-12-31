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Bingöl'de geçici özel güvenlik bölgesi ilanı

BİNGÖL'ün Genç İlçesi Kapılı Bölgesi’nde düzenlenecek operasyon öncesi bugünden itibaren başlayacak ve 14 Ocak 2017 tarihine kadar sürecek geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Genç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk...

Bingöl'de geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
BİNGÖL'ün Genç İlçesi Kapılı Bölgesi’nde düzenlenecek operasyon öncesi bugünden itibaren başlayacak ve 14 Ocak 2017 tarihine kadar sürecek geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Genç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kapılı Bölgesi’nde 31 Aralık 2016-14 Ocak 2017 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Bingöl Valiliği'nce yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Bingöl ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerine son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince Genç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Sorumluluk alanında bulunan Kapılı Bölgesinde 31 Aralık 2016 – 14 Ocak 2017 tarihleri arasında Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."

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