Bingöl'de dere kenarında şakalaşan 2 genç kız akıntıya kapılarak boğuldu  (2) - Yeniden

BİNGÖL'de Çapakçur Deresi kıyısanda birbirlerine su sıçratarak şaka yapan lise öğrencisi 3 genç kızdan Elif Yılmaz ve Hatun Barca dengelerini kaybedince düşerek akıntıya kapıldı. Birbirlerine sarılarak sürüklenen ve yardım çığlıkları atarak gözden kaybolan iki genç kızın bir süre sonra su kenarında cesetleri bulundu. Olay nedeniyle genç kızların yakınları sinir krizleri geçirdi.Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler ile Karşıyaka mahallelerinin arasında bulunan Çapakçur Deresi'nde meydana geldi. Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Elif Yılmaz ve Hatun Barca, beraberlerinde bir kız arkadaşlarıyla dere kenarında şakalaştı. Birbirlerine su sıçratan genç kızlardan Yılmaz ve Barca dengelerini kaybetti. Birbirlerine sarılarak destek olmaya çalışan iki genç kız suya düşerek, akıntıya kapıldı. Bir arkadaşlarının cep telefonu ile kaydettiği bu görüntülerden sonra iki genç kız birbirlerine sarılı vaziyette akıntıyla sürüklenirken, yardım çığlıkları arasında gözden kayboldu.Lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi. Dere kenarındanda ekiplerin başlattığı arama sonucu Yılmaz ve Barca'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alınca olay yerine gelen yakınları ise genç kızların cesetlerinin sudan çıkartılması sırasında sinir krizleri geçirdiler. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.FACİA ÖNCESİ GENÇ KIZLARIN ŞAKALAŞMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİÇapakçur Deresi'nde akıntıya kapılarak boğulan lise son sınıf öğrencileri Elif Yılmaz ve Hatun Barca'nın akıntıya kapılarak boğulma öncesi son görüntüleri ortaya çıktı. Dereye birlikte gittikleri bir arkadaşlarının cep telefonuyla çekilen görüntülerde Elif Yılmaz, Hutun Barca ve ismi öğrenilemeyen genç bir kızla suda şakalaştıkları görülüyor. Bu sırada biraz derenin içine doğru giren Yılmaz ve Hatun, birbirlerine sarılarak destek olmaya çalışırken, suya düşüyorlar. Ardından iyardım çığlıkları atan iki genç kız birbirlerine sarılı bir şekilde akıntıya kapılarak gözden kayboluyor.

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