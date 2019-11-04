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Bingöl'de çalınan hayvanlar Diyarbakır'da bulundu
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde çalınan 90 küçükbaş hayvandan 59'u, jandarma tarafından Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık olayı, geçen ay Bingöl'ün Karlıova ilçesine...
GÜVENLİK 04.11.2019, 12:11
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde çalınan 90 küçükbaş hayvandan 59'u, jandarma tarafından Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hırsızlık olayı, geçen ay Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyünde meydana geldi. Hayvancılık yapan C.K.'ya ait 90 küçükbaş hayvanın çalınmasının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, hayvanların Diyarbakır'ın Ergani ilçesine götürüldüğünü saptadı. Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce hayvanları satın almak için köye gelen şüphelilerin A.B., G.B. ve İ.B. olduğunu belirledi. Şüphelilerin evine baskın düzenleyen ekipler, çalınan hayvanlardan 59'unu ise arazide buldu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, bu sırada ekiplerin görevini tehdit ve cebir kullanarak engellemeye çalışan A.B.'nin oğlu E.B. hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan, A.B., G.B. ve İ.B. isimli şüpheliler hakkında ise 'hırsızlık' suçundan adli işlem başlatıldı. Kayıp hayvanların bulunması için de çalışma başlatıldı.
Hırsızlık olayı, geçen ay Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyünde meydana geldi. Hayvancılık yapan C.K.'ya ait 90 küçükbaş hayvanın çalınmasının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, hayvanların Diyarbakır'ın Ergani ilçesine götürüldüğünü saptadı. Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce hayvanları satın almak için köye gelen şüphelilerin A.B., G.B. ve İ.B. olduğunu belirledi. Şüphelilerin evine baskın düzenleyen ekipler, çalınan hayvanlardan 59'unu ise arazide buldu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, bu sırada ekiplerin görevini tehdit ve cebir kullanarak engellemeye çalışan A.B.'nin oğlu E.B. hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan, A.B., G.B. ve İ.B. isimli şüpheliler hakkında ise 'hırsızlık' suçundan adli işlem başlatıldı. Kayıp hayvanların bulunması için de çalışma başlatıldı.
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