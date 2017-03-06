Bingöl'de 5 taburun katıldığı geniş kapsamlı operasyon

BİNGÖL 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı 5 taburun katıldığı Genç İlçesi kırsalındaki operasyonda, çok sayıda örgütsel döküman, uyuşturucu madde, silah, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Genç İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "49’uncu Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında, 5 taburunun katılımıyla Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında icra edilen Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 Operasyunu kapsamında 5 Mart 2017 günü 2 ayrı evde yapılan aramalarda; 49 kg kubar esrar, 5 kg toz esrar, 60 Lt. mazot, 27 şemsiye, 23 ameliyat eldiveni, 21 kamuflajlı tişört, 12 cerrahi (portegü) makası, 12 çift mekap ayakkabı, 4 çift kadın ayakkabısı, 3 değişik ebatlarda örgüt posteri, 3 çuval pirinç, 3 kova burgu peynir, 2 dişsiz pense, 2 metal küvet, 2 kutu dil çubuğu, 2 deri mont, 2 el tartısı, 2 av tüfeği, 2 tahra, 2 keser, 2 ısıtıcı (1 adet elektrikli, 1 tüplü), 1 esrarı toz hale getirmede kullanılan alet, 1 yazıcı, 1 hassas tartı, 1 hafıza kartı, 1 hafıza kartı okuyucusu, 1 sedye, 1 örgüt flaması, 1 bidon turşu, 1 oksijen tüpü, 1 koli ıslak mendil, 1 sanayi tüpü düdüklü tencere, 1 tansiyon aleti, 1 kutu ilaç, çok sayıda tek kullanımlık bardak ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarıyla mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.