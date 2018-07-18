Bingöl'de 300 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 300 kilo esrar ve 15 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca, Genç ilçesi mülki sınırlarında yapılan operasyon neticesinde, bir tarla içerisinde 300 kilo kubar esrar ile 15 bin kök kenevir ele geçirildiği belirtilerek, "Bölge halkımızın da desteğiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadele aralıksız devam etmektedir" denildi.