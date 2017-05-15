Bingöl'de 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

BİNGÖL'ün Yayladere İlçesi'nde teröristlerin yola tuzakladığı basma düzenekli el yapımı 3 patlayıcı imha edildi.Bingö'ün Kiğı İlçesin'deki 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından Yayladere İlçesi Gökçedal Köyü bölgesinde mevzilerde yapılan kontrollerde basma düzenekli el yapımı 3 patlayıcı bulunduğu belirtildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:"Karakoçan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda bulunan el yapımı patlayıcı maddeler olay mahallinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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