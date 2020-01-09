Son Dakika
Bingöl'de 28 köy yolu kardan kapandı
GÜVENLİK 09.01.2020, 18:30
2
BİNGÖL'de, dün etkili olan kar nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgelerdeki 28 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Bölge genelinde önümüzdeki bir kaç gün için kar yağışı beklenmediği bildirilirken, kapalı köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bingöl dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgelerdeki 28 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Bölge genelinde önümüzdeki bir kaç gün için kar yağışı beklenmediği bildirilirken, kapalı köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
6°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 09 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:16
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11