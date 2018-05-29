Bingöl'de 21 bölge, 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

BİNGÖL Valiliği, merkez ve 8 ildeki tespit edilen 21 bölgenin 30 Mayıs-13 Haziran 2018 tarihleri arasında 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, ildeki sosyal ve ekonomik gelişmeyi olumsuz etkilemeye başladığı belirtilerek, "Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, merkezde Ortaçanak, Hasar yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi Monçü Komü bölgeleri, Adaklı ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesinde, Genç ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı , Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgelerinde, Solhan ilçesinde, Yenibaşak-Doğuyeli bölgesinde, Yayladere ilçesinde, Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı İlçesinde, Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesinde, Karacehennem Ormanları bölgesinde, Yedisu İlçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesinin 30 Mayıs- 13 Haziran 2018 tarihleri arasında "Geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere girmesinin yasaklandığı belirtildi.