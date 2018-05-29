Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6 hafta dinlendirilmeli
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6...
Dünyanın en değerli pasaportları sıralamasında Türkiye 49'uncu
Türki pasaportunun değer sıralaması
Bakan Soylu: Yepyeni bir sisteme adım atacağız
'Artık dağa çıkmak yok'
Flaşş haber... Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi
Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi

Bingöl'de 21 bölge, 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

BİNGÖL Valiliği, merkez ve 8 ildeki tespit edilen 21 bölgenin 30 Mayıs-13 Haziran 2018 tarihleri arasında 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.  Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl ili sınırları içinde faaliyet...

Bingöl'de 21 bölge, 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
BİNGÖL Valiliği, merkez ve 8 ildeki tespit edilen 21 bölgenin 30 Mayıs-13 Haziran 2018 tarihleri arasında 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. 
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, ildeki sosyal ve ekonomik gelişmeyi olumsuz etkilemeye başladığı belirtilerek, "Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.
Açıklamanın devamında, merkezde Ortaçanak, Hasar yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi Monçü Komü bölgeleri, Adaklı ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesinde, Genç ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı , Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgelerinde, Solhan ilçesinde, Yenibaşak-Doğuyeli bölgesinde, Yayladere ilçesinde, Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı İlçesinde, Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesinde, Karacehennem Ormanları bölgesinde, Yedisu İlçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesinin 30 Mayıs- 13 Haziran 2018 tarihleri arasında "Geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere girmesinin yasaklandığı belirtildi.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325